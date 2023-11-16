По названию средняя, а по факту гораздо лучше: Яндекс Станция Миди

По названию средняя, а по факту гораздо лучше: Яндекс Станция МидиПотому что она не бюджетная даже в модельном ряду
Умные колонки становятся обыденной частью нашей жизни. Ну ладно, моей жизни. Ещё пару лет назад я сопротивлялся самому факту их существования. Но в какой-то момент решил: всё, хватит вставать с дивана чтобы выключить свет (не шучу — реально бесит), и так в доме появилась первая умная колонка. И теперь я тестирую новую Яндекс Станцию Миди уже со знанием дела.
Ferra.ru
Извините, вспомнилось:
Но на самом деле средний в Яндекс Станции Миди только размер. Да и то относительно. Потому что в линейке умных колонок Яндекса не три модели, а гораздо больше:
Яндекс Станция Лайт
Яндекс Станция Мини
Яндекс Станция 2
Яндекс Станция Макс.
То есть вы понимаете: Яндекс Станция Миди — это что-то между Яндекс Станцией 2 и Станцией Мини. То есть скорее «выше среднего», чем средняя по уровне умная колонка. Но это позиционирование. А на деле?
Внешний вид
Яндекс Станция Миди наследует свою форму от старших моделей Станций — она не цилиндрическая, а прямоугольная. У меня есть к этому пара вопросов, но логичнее всего обсудить это в следующем параграфе.
Среди доступных цветов есть чёрный, серый и «черепаший» зелёный, который и приехал ко мне на тест. Как по мне, это самые неинтересные цвета, и на этом вот зелёном дисплей с часами выглядит всегда… Странно. Днём — слишком тускло, ночью — слишком ярко, даже при включённой авторегулировке яркости.
Сверху, под крышкой, находится LED-подсветка, опоясывающая всю колонку по периметру.
Также на крышке расположена сенсорная поверхность, поделённая на три основные кнопки: «-», «+» и фирменную кнопку посередине. Средняя кнопка может выполнять также функции «воспроизведение/пауза» когда колонка играет музыку, а если провести пальцем влево или вправо, то можно переключать треки. Правда, работает это в 5 случаях из 10. В остальных случаях включится пауза или изменится громкость — как повезёт.
В общем, управление, как по мне, не особо проработали: сенсор распознаёт жесты пользователя крайне не точно. Лично я предпочитаю общаться с умной колонкой голосом, но когда звучит музыка это не очень удобно, так что всё равно запишу управление в минус.
На задней панели расположена физическая кнопка Mute, после нажатия на которую Алиса выключит микрофон и не будет слушать ваши команды. Удержание этой кнопки после включения приводит к сбросу колонки.
В нижней части — порт подключения питания USB-C. К сожалению, самой колонке для работы требуется внушительная мощность, 35 Вт, поэтому просто от любого USB-порта или зарядки её не запитаешь. Хотя, возможно дело и не в мощности, а во вредности производителя (типа: используйте только одобренные адаптеры), но у меня колонка так и не захотела работать от чего-либо, кроме своего фирменного блока питания.
Функции
Если вы никогда не пользовались умными колонками, то сначала кратко расскажу, что это и зачем оно нужно.
Итак, Яндекс Станция Миди — это умная колонка с голосовым ассистентом «Алиса», которая умеет управлять устройствами умного дома, рассказывает детям сказки, взрослым — анекдоты, может человеческим языком поведать о погоде на улице, поставить напоминание какое скажете, помогает находить ваш телефон, если вы его дома потеряли («Алиса, найди мой телефон» — и она реально звонит на привязанный номер) и да, музыку колонка тоже играет. В том числе, прямо с интернета, если подписка Яндекса оформлена.
Знаете, в своё время я выбирал между Яндекс Станцией и VK Капсулой: что именно оставить в качестве основной умной колонки в гостиной, чтобы и освещением управлять заодно.
Пару лет назад отец жены подарил нашим детям самую простую Яндекс Станцию, без часов. А на какой-то презентации мне обломилась VK Капсула с Марусей. Дети быстро наигрались с Яндекс Станцией и им она была не нужна, так что, как в том фильме — «В живых должен остаться только один». Использовать две разных колонки от разных брендов просто нет смысла.
Какую колонку я выбрал вы, наверное, уже догадываетесь, а вот почему — ни за что не угадаете.
Поначалу я склонялся к VK Капсуле — вот просто потому, что у неё были часы, а заодно и питание по USB-C (я думал, что можно использовать не только фирменный адаптер). У базовой Яндекс Станции часов не было, а покупать новую я не хотел.
Всё решил один забавный нюанс. У меня дома живёт кошка, которую зовут «Маруся», и за свои 8 с лишним лет она, знаете ли, привыкла к своему имени. Стоило мне что-то сказать колонке — реагировала кошка, но что ещё хуже — стоило позвать кошку, и реагировала колонка.
Я пытался нагуглить, можно ли изменить «позывной» у Маруси, и так ничего и не нашёл. Таким образом, скрепя сердце и скрипя зубами пришлось отказаться и от часов, и от USB-C, и перейти на Яндекс с Алисой. Животных или людей с именем «Алиса» у меня дома нет, но даже если бы и были — «позывной» прямо при настройке можно сменить с «Алисы» на «Яндекс».
К слову, у VK с этим реально ситуация хуже всего, т.к. у того же Сбера есть три штатных ассистента с разными именами, но обращение «Сбер» тоже работает.
Уже позже у меня появилась Яндекс Станция Мини с часами, которая у меня есть и до сих пор: ну потому, что часы на умной колонке колонке это реально круто и удобно. Колонки без часов — бесполезная фигня (если часы прям мешают — их можно выключить в настройках, а вот включить если их нет изначально — нельзя).
Но перейдём же к новой Яндекс Станции Миди. Что в ней хорошего? Или так: что в ней лучше, а то и хуже, чем в предыдущих, и особенно в моей Яндекс Станции Мини?
И сначала о том, что тут хуже
Правда, это чистая субъективщина, и я вообще упоминаю об этом лишь бы обзор не был однобоким.
Итак, честно признаюсь — мне не нравится прямоугольная форма колонки по эстетическим соображениям. Я считаю, что цилиндр в разы лучше, и вот почему:
Во-первых, как ты ни придумывай размещение дисплея, состоящего из 8-секционных цифр, внушительную часть времени он будет смещён от центра симметрии.
Ну смотрите: в сутках 24 часа, из которых аж 10 часов начинаются с цифры «1», которая на 8-секционном дисплее смещена вправо. И вот вам вопрос: и как отцентрировать такой дисплей? Были бы это мелкие пиксели — сдвигать можно было бы сами буквы. Тут так не получается.
В итоге реально, бОльшую часть светового дня часы на колонке смотрятся как кошмар перфекциониста. А на поверхности цилиндра такой проблемы вообще не возникает, там и центрировать ничего не надо: просто нет того ориентира (края колонки), относительно которого возникала бы ассиметрия.
Во-вторых, что если ваше основное место в комнате находится сильно правее или левее размещения колонки? С цилиндрической колонкой, опять же, нет проблем: просто поворачиваешь её чуть к себе, чтобы всё ещё хорошо видеть дисплей. Профиль колонки на столешнице от этого вообще никак не меняется. Главное не разворачивать слишком сильно, чтобы провод питания не выпирал. Но если поворачиваешь прямоугольник, то он стоит углом — и это не круто.
Ну и последний недостаток: кнопки «+» и «-» теперь никак не выделяются на ощупь. В Яндекс Станции Миди это просто рисунок на плоской поверхности. Смотри, куда нажимаешь!
Это вот, пожалуй, все недостатки, что я обнаружил. Серьёзные ли они? Пожалуй, не очень. Я сам пишу эти строки и понимаю, что я уже придираюсь. С другой стороны… Ну а почему бы и нет? Мы же тут о стиле, дизайне, феншуе и прочих высоких материях рассуждаем. Верните цилиндрические колонки! Это, пожалуй, единственные вещи, которые реально не должны быть прямоугольными с плоскими поверхностями (пусть и скруглёнными по углам). В отличие от стен, мониторов, шкафов и столов.
Теперь поговорим о плюсах.
Когда главный редактор скинул мне фотографию колонки, я подумал: ну ладно, она будет большая, надо будет расчистить ей место. Когда колонка приехала… Слушайте, я правда ожидал, что она будет в два раза больше.
Я прекрасно понимаю, что Яндекс Станция Миди — это скорее замена больших моделей Станций, но даже заменив свою Мини (с часами) на Миди, я не заметил разницы в занимаемом пространстве. При том, что звучит-то она реально мощнее! Аж в 2,4 раза! А динамиков здесь аж в три раза больше (в Мини всего один динамик).
Да, новая колонка выше. Ну и что? Мои Xbox Series X и тем более PlayStation 5 ещё выше. Яндекс Станции до них далеко.
Ну и главное. Яндекс Станция Миди может работать с устройствами Zigbee. Опять же, я понимаю, что это и раньше было — в Станции 2, например. Но у меня-то была Мини! Я вообще считаю, что учитывая размеры и функции, Миди — это скорее замена для Мини. Чуть больше и в разы круче, ну только если вы не считаете, что цилиндрическая форма была идеальной.
У меня дома сейчас 9 умных лампочек (из них 5 объединены в одну люстру), Яндекс Пульт, две умных кнопки от Xiaomi, и Яндекс Станция Миди управляет всем этим. Умные кнопки я купил для того, чтобы дети могли выключать свет в ванной и туалете не вставая на подножку из «Икеи», т.к. выключатели в моей квартире сделаны по советским стандартам, на уровне высоты плеча взрослого человека, а на нормальный ремонт пока денег и времени нет.
А главная проблема у умных кнопок и выключателей в том, что если они работают по Wi-Fi — им нужно много электричества, и их нужно монтировать в стену: в подрозетник или место от старого выключателя. С другой стороны, устройства Zigbee потребляют минимум энергии и работают от батарейки-таблетки типа CR2032 годами. Поэтому такую кнопку просто лепишь на двусторонний скотч куда угодно – нужен только какой-нибудь хаб с поддержкой Zigbee.
Так вот, Яндекс Станция Миди и выступает в роли такого хаба. Т.е. ещё раз: умная кнопка Xiaomi передаёт команду прямо на Яндекс Станцию Миди по протоколу Zigbee, которая (Станция) уже по Wi-Fi включает лампочку в ванной. Никакие дополнительные хабы не нужны: Яндекс Станция Миди, кнопка, лампочка, всё. Три устройства.
Другое дело, что инструкцию по подключению кнопки к Станции пришлось искать в интернете, т.к. в комплекте с устройствами её не было. Нужно было взять «скрепку» как для вынимания «симки» из смартфона, и зажать кнопку сброса на умной кнопке, после чего в приложении «Умный дом» от Яндекса выбрать «добавить новое устройство Zigbee» — и всё.
Звук
Новая Яндекс Станция Миди звучит примерно как я и ожидал от современного устройства с 24-ваттными динамиками — т.е. очень круто для своего размера. Дело тут не в громкости (хотя её запаса тут более чем хватает), а именно в насыщенности звука всем спектром частот. Да, и басов в том числе. Я не люблю выпирающий «бумкающий» бас (это признак дурного вкуса, как по мне), но если очень хочется — можно даже его «накрутить» (эквалайзер доступен в приложении).
Также традиционно из двух одинаковых Яндекс Станций можно сделать себе стереопару. Но это я потестировать не мог — у меня пока всего одна Яндекс Станция Миди. Пока...
Конкуренты
Найти адекватных конкурентов Яндекс Станции Миди — та ещё задачка. Ранее с Алисой продавались умные колонки и других брендов (например, LG), но сегодня это только Яндекс. Сравнивать Яндекс с Яндексом… Не спортивно, да и что там у других, разве не интересно?
В общем, если брать самые популярные бренды у нас в стране, то это будут VK Капсула от VK и SberBoom от Сбера. К сожалению, оба конкурента не работают с Zigbee вообще, да и в целом качество их голосовых ассистентов уступает Алисе. Также было сложно подобрать адекватный размер. Если брать небольшие колонки конкурентов, то они все “звучат” на 5 Вт максимум. Это очень мало, даже Яндекс Станция Мини с часами звучит на 10 Вт. А у нас тут в обзоре колонка с 24 Вт!
SberBoom
Главное преимущество этой колонки — она цилиндрическая! Ну почти. Хотя, рифлёную поверхность я не понимаю, да и дисплея с часами тут нет. SberBoom — самая тяжёлая колонка (2,1 кг) из упомянутых в обзоре, хотя и не самая большая — 198х150х150 мм. Но зато у неё выше всего мощность звука — 40 Вт, а цена при этом демократичная, 9 тысяч рублей с текущей скидкой, или 12 тысяч без скидки.
VK Капсула
Как по мне, у VK Капсулы самая нелогичная форма. Они взяли цилиндр, и зачем-то сделали на нём полоски, от чего все проблемы с симметрией возвращаются… Точнее вернулись бы, если бы тут был дисплей с часами, но… Его нет! У более маленьких и дешёвых Капсул дисплей есть, а тут — нет. Разработчикам не кажется это, мягко говоря, нелогичным?
У VK самая большая колонка — 222х153х110 мм, при том, что не самая тяжёлая (1,46 кг) и не самая мощная по звуку (30 Вт). Цена — 11 тысяч рублей по скидке, или 13 тысяч без скидки.
Итого
Единственное, за что я могу прям реально поругать Яндекс Станцию Миди — за прямоугольную форму. Ну и цену — это одна из самых дорогих колонок на рынке. Более мощные конкуренты от VK и Сбера стоят дешевле. С другой стороны, выбор умной колонки — это не просто выбор мощности. Тем более, у Яндекса всё равно лучшее соотношение габаритов и мощности звука, а у конкурентов выбор между смешными 5 Вт и огромными "банками".
Но главное — у Яндекса, во-первых, самый функциональный голосовой ассистент, во-вторых, есть поддержка Zigbee, а в-третьих, имеется дисплей с часами. Ультимативное устройство!