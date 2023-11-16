По названию средняя, а по факту гораздо лучше: Яндекс Станция Миди

Знаете, в своё время я выбирал между Яндекс Станцией и VK Капсулой: что именно оставить в качестве основной умной колонки в гостиной, чтобы и освещением управлять заодно.

Пару лет назад отец жены подарил нашим детям самую простую Яндекс Станцию, без часов. А на какой-то презентации мне обломилась VK Капсула с Марусей. Дети быстро наигрались с Яндекс Станцией и им она была не нужна, так что, как в том фильме — «В живых должен остаться только один». Использовать две разных колонки от разных брендов просто нет смысла.

Какую колонку я выбрал вы, наверное, уже догадываетесь, а вот почему — ни за что не угадаете.

Поначалу я склонялся к VK Капсуле — вот просто потому, что у неё были часы, а заодно и питание по USB-C (я думал, что можно использовать не только фирменный адаптер). У базовой Яндекс Станции часов не было, а покупать новую я не хотел.

Всё решил один забавный нюанс. У меня дома живёт кошка, которую зовут «Маруся», и за свои 8 с лишним лет она, знаете ли, привыкла к своему имени. Стоило мне что-то сказать колонке — реагировала кошка, но что ещё хуже — стоило позвать кошку, и реагировала колонка.

Я пытался нагуглить, можно ли изменить «позывной» у Маруси, и так ничего и не нашёл. Таким образом, скрепя сердце и скрипя зубами пришлось отказаться и от часов, и от USB-C, и перейти на Яндекс с Алисой. Животных или людей с именем «Алиса» у меня дома нет, но даже если бы и были — «позывной» прямо при настройке можно сменить с «Алисы» на «Яндекс».

К слову, у VK с этим реально ситуация хуже всего, т.к. у того же Сбера есть три штатных ассистента с разными именами, но обращение «Сбер» тоже работает.

Уже позже у меня появилась Яндекс Станция Мини с часами, которая у меня есть и до сих пор: ну потому, что часы на умной колонке колонке это реально круто и удобно. Колонки без часов — бесполезная фигня (если часы прям мешают — их можно выключить в настройках, а вот включить если их нет изначально — нельзя).