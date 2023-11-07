Среди недорогих наушников с шумодавом есть крутые, о которых мало кто знает. С пока ещё низкой ценой
Когда-то хорошие TWS-наушники стоили около 20 тысяч рублей. Потом появились Xiaomi, Huawei и Realme, которые сказали, что качественные наушники с приличным звуком могут стоить около 5 тысяч рублей. Теперь пришёл HONOR и добавил: «с шумодавом и поддержкой Hi-Res Audio!»
Ferra.ru
Внешний вид
Наушники HONOR Choice Earbuds X5 Pro (включая и чехол) довольно сильно напоминают такую же модель без приставки «Pro». Да и в приципе дизайн довольно типичен для современных TWS с ножкой.
К сожалению, такой дизайн характерен тем, что доставить наушники из зарядного кейса иногда очень неудобно. Стоит рукам немного вспотеть — и обхватить торчащий наушник будет почти невозможно, придётся поддевать ногтём под амбушюру.
Как и с других моделях HONOR, зарядный кейс имеет серебристую вставку, которая может спутать. Интуитивно сторона, где находится эта вставка, воспринимается как фронтальная, но на самом деле это задняя сторона. Я уже много наушников Huawei/Honor тестировал и даже привык, но новым пользователям может быть непривычно.
На нижней части кейса находится разъём USB-C для зарядки, а рядом с ним расположена еле заметная кнопка сопряжения.
Функции
В обзоре HONOR Choice Earbuds X5 я сетовал на управление сенсорными зонами, которое используют большинство производителей TWS-наушников, и которое мне не нравится из-за того, что «нащупать» эти зоны и привыкнуть к ним часто бывает очень тяжело.
Но HONOR Choice Earbuds X5 Pro напомнили мне, что есть ещё более бесячий способ управления: щипки. Это когда нужно большим и указательным пальцем сдавить ножку (не просто прикоснуться, а именно сдавить). Это единственное, в чём Pro-версия хуже обычных Earbuds X5, и я реально не понимаю, кто и зачем эти щипки придумал. Окей, могу догадаться зачем — чтобы исключить случайные нажатия. Но разве щипки лучше? Мало того, что нужно пальцами постоянно ковыряться где-то возле уха, так ещё и нужно ковыряться строго в том месте, где задумал производитель.
А если на улице зима и -30? А если вы — девушка, и у вас (зачем-то) длинные ногти? Расковыряете себе всё ухо — да и только.
Но во всём остальном Earbuds X5 Pro — наверное, лучшие наушники за свою цену. Вот не так давно я ещё обозревал Realme Buds Air 5 Pro, куда добавили кодек LDAC. Это свободный (в смысле — используй кто хочу) кодек от Sony, который позволяет передавать данные с битрейтом до 990 Кбит/с, а потому это наиболее подходящий кодек для высококачественного аудио.
Так вот. Realme продавали свои наушники за 7,5 тысяч рублей, и на фоне TWS от тех же Sony это казалось почти даром.
Но HONOR пошли ещё дальше, и встроили LDAC в наушники за 3 тысячи рублей. Что дальше? Через год, наверное, их просто будут бесплатно у метро раздавать.
Серьёзно, если у вас нет каких-то специфических потребностей (типа минимальной задержки для игр) и вы не против пощипать себе ухо, то выбирать что-то кроме HONOR Choice Earbuds X5 уже как бы и нет смысла.
Как и «обычная» модель без приставки «Pro», наушники работают со смартфоном с помощью приложения-компаньона AI Space. Можно и без него, но с ним удобнее. Впрочем, кодек LDAC вы можете включить только в приложении.
В приложении настраивается управление, эквалайзер (доступно всего 3 пресета, пользовательского эквалайзера нет), ну и режим шумодава. Также там можно обновлять ПО наушников.
Звук и шумодав
Итак, HONOR Choice Earbuds X5 Pro поддерживают три Bluetooth-кодека: SBC, AAC и LDAC, версия Bluetooth — 5.3. В принципе, качество звука меняется соответственно от SBC (худший вариант) к LDAC (лучший), но заметно это в основном на высоких частотах. В режиме SBC в высоких кашица, в AAC уже всё неплохо если слушать где-нибудь в транспорте, ну и LDAC отлично подойдёт для прослушивания музыки в полной тишине. Правда, для LDAC уже лучше использовать Loseless-форматы, т.к. со всякими MP3 даже 320 Кбит/с вы скорее всего будете слышать больше шумов в высоких. Но это ещё зависит от того, какую именно музыку вы слушаете, и насколько качественно она сведена.
В любом случае, лично я не заметил разницы между кодеком LDAC у HONOR Choice Earbuds X5 Pro за 3,5 тысячи рублей и Realme Buds Air 5 Pro за 9 тысяч рублей (если что, и то, и то — актуальная цена в DNS на момент написания этих строк).
Ну, то есть, ещё в обзоре Realme Buds Air 5 Pro я удивлялся, насколько доступным стал кодек высокого качества в TWS-наушниках. Но HONOR буквально «пробили планку», только в хорошем смысле — цена на это качество упала ещё сильнее.
В целом качество звучания HONOR Choice Earbuds X5 Pro я бы оценил как «выше среднего» — весь диапазон частот отлично прослушивается, безотносительно жанра музыки. Хоть классика, хоть экстремальный металл — всё хорошо слышно.
Но и это ещё не всё. По качеству шумодава HONOR Choice Earbuds X5 Pro оказались тоже на высоте. Здесь есть несколько профилей: для более комфортного прослушивания, когда вокруг вас не так много шума, и нет смысла включать шумодав на полную (подавление шума приводит к «эффекту вакуума», который может вызывать дискомфорт, правда, это тоже индивидуально), и полный шумодав.
В отличие от кучи TWS наушников с активным шумодавом за 7-9 тысяч рублей, в HONOR реально глушится большинство шумов, кроме диапазона высоких частот. В этом смысле, шумодав работает даже лучше, чем у Realme Buds Air 5 Pro и, честно говоря, за такие деньги я такого шумодава нигде (если так можно выразиться) не слышал.
И да, у «обычной» версии, HONOR Choice Earbuds X5, без приставки «Pro», качество подавления шума ниже. Учитывая, что та модель стоит 2,2–2,5 тысячи рублей, переплата в одну тысячу за «Pro» полностью оправдана.
Автономность
Наушники HONOR Choice Earbuds X5 Pro могут проработать до 9 часов с отключённым активным шумодавом. С помощью подзарядки в кейсе это время можно продлить до 40 часов. Кейс заряжается проводом по USB-C, быстрая или беспроводная зарядка не предусмотрена.
Конкуренты
Каждый раз в обзоре чего бы то ни было мы в статьях подбираем конкурентов — такова редакционная политика. И вот за последние... лет пять сложнее всего подобрать конкурентов мне было именно для Honor Choice Earbuds X5 Pro.
Ну смотрите, ключевые фишки продукта: активный шумодав, поддержка высококачественного кодека, ну и цена. Найти конкурента, чтобы всё было как у Honor, в российских магазинах и маркетплейсах невозможно, даже если помимо LDAC рассматривать aptX HD, который даёт сравнимое качество передачи звука.
Ближайший вариант — Realme Buds Air 5 Pro, но эта модель стоит в два раза дороже. За неимением лучшего, пришлось рассмотреть этот вариант (тем более, я эти наушники тестировал). Даже с понижением планки требований до «обычного» aptX, ничего путного за сравнимую с Honor цену найти просто нельзя. Пришлось снова выбрать недешёвого конкурента…
Realme Buds Air 5 Pro
Эти наушники Realme во многом похожи на HONOR Choice Earbuds X5 Pro, но стоят значительно дороже — аж 9 тысяч рублей. Значит ли это, что они лучше? Вовсе нет. Шумодав у Honor точно лучше, звук — примерно такой же. Разве что, Realme рекордно низкая задержка в игровом режиме, ну и управление удобнее — не щипками, а нажатиями. Правда, ложных нажатий там реально много, так что это тоже субъективно. Зато у Realme (как всегда) лучшая автономность — до 11 часов работают сами наушники.
Xiaomi Redmi Buds 4 Pro
За 7 тысяч рублей, чуть дешевле Realme, можно найти наушники от Xiaomi — там будет и поддержка LDAC, и активный шумодав. Также и форма с укороченной ножкой, на мой взгляд, более удобная, чем у HONOR. Но и тут, как видите, разница в цене аж в два раза. Автономность — как у HONOR, 9 часов.
Итого
Сначала я хотел поставить этим наушникам 10/10, но потом вспомнил, что недостатки всё-таки имеются. С другой стороны, уверен, за 3,5 тысячи рублей многие согласятся их потерпеть. Честно говоря, я и представить не мог, что первыми настолько дешёвые и при этом настолько многофункциональные и в целом отличные наушники выпустят именно HONOR, а не Realme или Xiaomi. Так что HONOR, в хорошем смысле, удивили.
Собственно, при таких достоинствах и такой цене, как у HONOR Choice Earbuds X5 Pro, брать какие-то другие наушники вообще бессмысленно, кроме каких-то экзотических случаев. Типа вам нужна рекордно низкая задержка звука, или возможность подключать по 5 устройств (Honor поддерживают два, и то если кодек LDAC отключён), или жизненно необходима беспроводная зарядка. Вот тогда да — придётся поискать что-то подороже, но во всех остальных случаях HONOR Choice Earbuds X5 Pro — лучший выбор, во всяком случае до тех пор, пока кто-то не выпустит модель лучше или такую же, но дешевле.