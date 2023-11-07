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19:39, 07 ноября 2023
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Среди недорогих наушников с шумодавом есть крутые, о которых мало кто знает. С пока ещё низкой ценой

Когда-то хорошие TWS-наушники стоили около 20 тысяч рублей. Потом появились Xiaomi, Huawei и Realme, которые сказали, что качественные наушники с приличным звуком могут стоить около 5 тысяч рублей. Теперь пришёл HONOR и добавил: «с шумодавом и поддержкой Hi-Res Audio!»

Ferra.ru

Ferra.ru

Внешний вид

Наушники HONOR Choice Earbuds X5 Pro (включая и чехол) довольно сильно напоминают такую же модель без приставки «Pro». Да и в приципе дизайн довольно типичен для современных TWS с ножкой.

HONOR Choice Earbuds X5 Pro Ferra.ru

HONOR Choice Earbuds X5 Pro
Ferra.ru

К сожалению, такой дизайн характерен тем, что доставить наушники из зарядного кейса иногда очень неудобно. Стоит рукам немного вспотеть — и обхватить торчащий наушник будет почти невозможно, придётся поддевать ногтём под амбушюру.

HONOR Choice Earbuds X5 Pro Ferra.ru

HONOR Choice Earbuds X5 Pro
Ferra.ru

Как и с других моделях HONOR, зарядный кейс имеет серебристую вставку, которая может спутать. Интуитивно сторона, где находится эта вставка, воспринимается как фронтальная, но на самом деле это задняя сторона. Я уже много наушников Huawei/Honor тестировал и даже привык, но новым пользователям может быть непривычно.

На нижней части кейса находится разъём USB-C для зарядки, а рядом с ним расположена еле заметная кнопка сопряжения.

Функции

В обзоре HONOR Choice Earbuds X5 я сетовал на управление сенсорными зонами, которое используют большинство производителей TWS-наушников, и которое мне не нравится из-за того, что «нащупать» эти зоны и привыкнуть к ним часто бывает очень тяжело.

Но HONOR Choice Earbuds X5 Pro напомнили мне, что есть ещё более бесячий способ управления: щипки. Это когда нужно большим и указательным пальцем сдавить ножку (не просто прикоснуться, а именно сдавить). Это единственное, в чём Pro-версия хуже обычных Earbuds X5, и я реально не понимаю, кто и зачем эти щипки придумал. Окей, могу догадаться зачем — чтобы исключить случайные нажатия. Но разве щипки лучше? Мало того, что нужно пальцами постоянно ковыряться где-то возле уха, так ещё и нужно ковыряться строго в том месте, где задумал производитель.

А если на улице зима и -30? А если вы — девушка, и у вас (зачем-то) длинные ногти? Расковыряете себе всё ухо — да и только.

HONOR Choice Earbuds X5 Pro Ferra.ru

HONOR Choice Earbuds X5 Pro
Ferra.ru

Но во всём остальном Earbuds X5 Pro — наверное, лучшие наушники за свою цену. Вот не так давно я ещё обозревал Realme Buds Air 5 Pro, куда добавили кодек LDAC. Это свободный (в смысле — используй кто хочу) кодек от Sony, который позволяет передавать данные с битрейтом до 990 Кбит/с, а потому это наиболее подходящий кодек для высококачественного аудио.

Так вот. Realme продавали свои наушники за 7,5 тысяч рублей, и на фоне TWS от тех же Sony это казалось почти даром.

Но HONOR пошли ещё дальше, и встроили LDAC в наушники за 3 тысячи рублей. Что дальше? Через год, наверное, их просто будут бесплатно у метро раздавать.

Серьёзно, если у вас нет каких-то специфических потребностей (типа минимальной задержки для игр) и вы не против пощипать себе ухо, то выбирать что-то кроме HONOR Choice Earbuds X5 уже как бы и нет смысла.

Как и «обычная» модель без приставки «Pro», наушники работают со смартфоном с помощью приложения-компаньона AI Space. Можно и без него, но с ним удобнее. Впрочем, кодек LDAC вы можете включить только в приложении.

Приложение AI Space Ferra.ru

Приложение AI Space
Ferra.ru

Приложение AI Space, пресеты эквалайзера Ferra.ru

Приложение AI Space, пресеты эквалайзера
Ferra.ru

Приложение AI Space, режимы шумодава Ferra.ru

Приложение AI Space, режимы шумодава
Ferra.ru

Приложение AI Space, настройка управления Ferra.ru

Приложение AI Space, настройка управления
Ferra.ru

Приложение AI Space, настройка управления Ferra.ru

Приложение AI Space, настройка управления
Ferra.ru

Приложение AI Space, включение LDAC Ferra.ru

Приложение AI Space, включение LDAC
Ferra.ru

В приложении настраивается управление, эквалайзер (доступно всего 3 пресета, пользовательского эквалайзера нет), ну и режим шумодава. Также там можно обновлять ПО наушников.

Звук и шумодав

Итак, HONOR Choice Earbuds X5 Pro поддерживают три Bluetooth-кодека: SBC, AAC и LDAC, версия Bluetooth — 5.3. В принципе, качество звука меняется соответственно от SBC (худший вариант) к LDAC (лучший), но заметно это в основном на высоких частотах. В режиме SBC в высоких кашица, в AAC уже всё неплохо если слушать где-нибудь в транспорте, ну и LDAC отлично подойдёт для прослушивания музыки в полной тишине. Правда, для LDAC уже лучше использовать Loseless-форматы, т.к. со всякими MP3 даже 320 Кбит/с вы скорее всего будете слышать больше шумов в высоких. Но это ещё зависит от того, какую именно музыку вы слушаете, и насколько качественно она сведена.

Ferra.ru

Ferra.ru

В любом случае, лично я не заметил разницы между кодеком LDAC у HONOR Choice Earbuds X5 Pro за 3,5 тысячи рублей и Realme Buds Air 5 Pro за 9 тысяч рублей (если что, и то, и то — актуальная цена в DNS на момент написания этих строк).

Ну, то есть, ещё в обзоре Realme Buds Air 5 Pro я удивлялся, насколько доступным стал кодек высокого качества в TWS-наушниках. Но HONOR буквально «пробили планку», только в хорошем смысле — цена на это качество упала ещё сильнее.

В целом качество звучания HONOR Choice Earbuds X5 Pro я бы оценил как «выше среднего» — весь диапазон частот отлично прослушивается, безотносительно жанра музыки. Хоть классика, хоть экстремальный металл — всё хорошо слышно.

Но и это ещё не всё. По качеству шумодава HONOR Choice Earbuds X5 Pro оказались тоже на высоте. Здесь есть несколько профилей: для более комфортного прослушивания, когда вокруг вас не так много шума, и нет смысла включать шумодав на полную (подавление шума приводит к «эффекту вакуума», который может вызывать дискомфорт, правда, это тоже индивидуально), и полный шумодав.

Ferra.ru

Ferra.ru

В отличие от кучи TWS наушников с активным шумодавом за 7-9 тысяч рублей, в HONOR реально глушится большинство шумов, кроме диапазона высоких частот. В этом смысле, шумодав работает даже лучше, чем у Realme Buds Air 5 Pro и, честно говоря, за такие деньги я такого шумодава нигде (если так можно выразиться) не слышал.

И да, у «обычной» версии, HONOR Choice Earbuds X5, без приставки «Pro», качество подавления шума ниже. Учитывая, что та модель стоит 2,2–2,5 тысячи рублей, переплата в одну тысячу за «Pro» полностью оправдана.

Автономность

Наушники HONOR Choice Earbuds X5 Pro могут проработать до 9 часов с отключённым активным шумодавом. С помощью подзарядки в кейсе это время можно продлить до 40 часов. Кейс заряжается проводом по USB-C, быстрая или беспроводная зарядка не предусмотрена.

Ferra.ru

Ferra.ru

Конкуренты

Каждый раз в обзоре чего бы то ни было мы в статьях подбираем конкурентов — такова редакционная политика. И вот за последние... лет пять сложнее всего подобрать конкурентов мне было именно для Honor Choice Earbuds X5 Pro.

Ну смотрите, ключевые фишки продукта: активный шумодав, поддержка высококачественного кодека, ну и цена. Найти конкурента, чтобы всё было как у Honor, в российских магазинах и маркетплейсах невозможно, даже если помимо LDAC рассматривать aptX HD, который даёт сравнимое качество передачи звука.

Ближайший вариант — Realme Buds Air 5 Pro, но эта модель стоит в два раза дороже. За неимением лучшего, пришлось рассмотреть этот вариант (тем более, я эти наушники тестировал). Даже с понижением планки требований до «обычного» aptX, ничего путного за сравнимую с Honor цену найти просто нельзя. Пришлось снова выбрать недешёвого конкурента…

Realme Buds Air 5 Pro

Realme Buds Air 5 Pro Ferra.ru

Realme Buds Air 5 Pro
Ferra.ru

Эти наушники Realme во многом похожи на HONOR Choice Earbuds X5 Pro, но стоят значительно дороже — аж 9 тысяч рублей. Значит ли это, что они лучше? Вовсе нет. Шумодав у Honor точно лучше, звук — примерно такой же. Разве что, Realme рекордно низкая задержка в игровом режиме, ну и управление удобнее — не щипками, а нажатиями. Правда, ложных нажатий там реально много, так что это тоже субъективно. Зато у Realme (как всегда) лучшая автономность — до 11 часов работают сами наушники.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Xiaomi

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro
Xiaomi

За 7 тысяч рублей, чуть дешевле Realme, можно найти наушники от Xiaomi — там будет и поддержка LDAC, и активный шумодав. Также и форма с укороченной ножкой, на мой взгляд, более удобная, чем у HONOR. Но и тут, как видите, разница в цене аж в два раза. Автономность — как у HONOR, 9 часов.

Итого

Сначала я хотел поставить этим наушникам 10/10, но потом вспомнил, что недостатки всё-таки имеются. С другой стороны, уверен, за 3,5 тысячи рублей многие согласятся их потерпеть. Честно говоря, я и представить не мог, что первыми настолько дешёвые и при этом настолько многофункциональные и в целом отличные наушники выпустят именно HONOR, а не Realme или Xiaomi. Так что HONOR, в хорошем смысле, удивили.

В небольшом бюджете вместили и классный звук, и хорошую автономность. Управлять наушниками с помощью щипков не очень удобно, но это единственный недостаток, а конкуренты радикально дороже Ferra.ru

В небольшом бюджете вместили и классный звук, и хорошую автономность. Управлять наушниками с помощью щипков не очень удобно, но это единственный недостаток, а конкуренты радикально дороже
Ferra.ru

Собственно, при таких достоинствах и такой цене, как у HONOR Choice Earbuds X5 Pro, брать какие-то другие наушники вообще бессмысленно, кроме каких-то экзотических случаев. Типа вам нужна рекордно низкая задержка звука, или возможность подключать по 5 устройств (Honor поддерживают два, и то если кодек LDAC отключён), или жизненно необходима беспроводная зарядка. Вот тогда да — придётся поискать что-то подороже, но во всех остальных случаях HONOR Choice Earbuds X5 Pro — лучший выбор, во всяком случае до тех пор, пока кто-то не выпустит модель лучше или такую же, но дешевле.

Ferra.ru

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