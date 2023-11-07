Среди недорогих наушников с шумодавом есть крутые, о которых мало кто знает. С пока ещё низкой ценой

Как и с других моделях HONOR, зарядный кейс имеет серебристую вставку, которая может спутать. Интуитивно сторона, где находится эта вставка, воспринимается как фронтальная, но на самом деле это задняя сторона. Я уже много наушников Huawei/Honor тестировал и даже привык, но новым пользователям может быть непривычно.

На нижней части кейса находится разъём USB-C для зарядки, а рядом с ним расположена еле заметная кнопка сопряжения.

Функции

В обзоре HONOR Choice Earbuds X5 я сетовал на управление сенсорными зонами, которое используют большинство производителей TWS-наушников, и которое мне не нравится из-за того, что «нащупать» эти зоны и привыкнуть к ним часто бывает очень тяжело.

Но HONOR Choice Earbuds X5 Pro напомнили мне, что есть ещё более бесячий способ управления: щипки. Это когда нужно большим и указательным пальцем сдавить ножку (не просто прикоснуться, а именно сдавить). Это единственное, в чём Pro-версия хуже обычных Earbuds X5, и я реально не понимаю, кто и зачем эти щипки придумал. Окей, могу догадаться зачем — чтобы исключить случайные нажатия. Но разве щипки лучше? Мало того, что нужно пальцами постоянно ковыряться где-то возле уха, так ещё и нужно ковыряться строго в том месте, где задумал производитель.

А если на улице зима и -30? А если вы — девушка, и у вас (зачем-то) длинные ногти? Расковыряете себе всё ухо — да и только.