Недорогой планшет с большим экраном и 8/256 ГБ памяти
Посмотрим, какие девайсы сейчас вообще продаются в сетевых магазинах в формате «пришёл и купил» без всяких свистоплясок с AliExpress/Ozon Global и двухнедельным ожиданием посылки из Китая.
Сегодня на нашем обзоре старший (по меркам Digma) 10-дюймовый планшет с поддержкой 4G и 256 гигабайтами памяти из коробки — Digma Pro 18400F.
|Digma Pro 18400F 4G
|Операционная система
|Android 11
|Экран
|IPS 10.4", 2000x1200, 60 Гц
|Процессор
|Unisoc Tiger T618, 12 нм, 8 ядер (2х2.0 ГГц Cortex-A75, 4х1.8 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ (слот microSD)
|Связь
|Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 4G
|Камеры
|Основная: 13 Мп, поддержка записи видео в 1080р, вспышка
|Фронтальная: 5 Мп, поддержка записи видео в 720p
|Аккумулятор
|6000 мАч, зарядка мощностью в 10 Вт
|Размеры
|246 х 157 х 7,5 мм
|Вес
|460 грамм
|Цена
|18 000 рублей
Внешний вид
Формфактор для планшетов классический — прямоугольное устройство с одинаковыми рамками по краям без кнопок и датчиков. Под стеклом на одной из граней установлена небольшая фронтальная камера на 5 мегапикселей. А вот что касается корпуса, то дела уже обстоят поинтересней: задняя крышка выполнена из металла, но примерно 1/4 от всей её площади отведено пластиковой вставке, под которой спрятались датчики и антенны мобильной связи. Да, может быть Digma Pro 18400F и не самый стильный планшет, но он не пытается казаться дороже и не косит под дорогих конкурентов с ценником под 100 тысяч рублей.
Но вот сборка... дешёвенькая: посмотрите на фотографии ниже, как криво установлена клавиша разблокировки. В обычной жизни вы никогда этого не заметите, но если любите разглядывать и крутить-вертеть планшет в руках, то глаз периодически будет цепляться за это. Вроде бы и мелочь, вроде бы и пoфигу, но это те мелочи, которые в дешёвых планшетах Xiaomi не встречаются, например.
Что ещё у меня вызвало вопросы помимо такой себе сборки? Ну, например, странное (ОЧЕНЬ!) расположение 3.5 мм аудиоразъёма и порта для зарядки. Первый расположен на самом краю одной из граней (зачем?), а заряжать планшет придётся не привычным способом «где-то там по центру внизу экрана», а в сдвинутой дизайнером на одну пятую точке по левой грани при просмотре в альбомной ориентации. Зачем это было сделано? Не понимаю. А вот за четыре (два сверху и снизу) симметричных стереодинамика ставлю большой плюс, звучат они для бюджетного планшета неплохо — запас громкости здоровенный, на максимуме звук чуть дребезжит в музыке, но нормально отрабатывает голос (если вы смотрите какую-нибудь болтологию на YouTube).
Но чёрт с ним, с расположением дырки для подключения провода. Проблема в том, что Digma Pro 18400F умеет заряжаться максимально только при 10 Вт (!) и без разницы, какой провод и адаптер вы в неё запихнули. Учитывая батарейку в 6000 мАч, процесс этот очень медленный и занимает... ну, три с лишним часа минимум. Это очень неудобно и порой реально бесит, особенно когда нет лишнего времени.
Оставшиеся придирки — следствие того, что производит этот планшет не Digma собственноручно, а её контрактные производители из Китая. Гравировка на задней крышке страшная, как тарифы на сотовую связь в США — три разных шрифта и особо уродливо нанесённые символы серийного номера и IMEI.
Потому что наносили это впопыхах на уже готовые «болванки» планшетов, которые в других странах будут продаваться уже не как Digma, а под каким-нибудь другим именем. Ну да ладно, это мелочи, которые в бюджетных планшетах мало кого волнуют.
А вот что и правда хорошо — поддержка связи 4G через физическую симку и возможность добавить ещё памяти через карточку microSD. Странно, правда, что производитель утверждает, будто добавить можно максимум 128 ГБ — разве Unisoc не увидит 256 ГБ, если уж он поддерживает microSDXC? Но под рукой у нас не оказалось 256 ГБ карточки, да и, будем откровенны, с 256 ГБ на борту мало кто будет жаловаться на дефицит памяти в таком планшете!
Дисплей
Диагональ экрана планшета 10.4 дюймов с разрешением 2000 на 1200 пикселей, а выполнен он по уже не модной IPS-технологии. Да, никакого вам тут глубокого чёрного, но для просмотра видео и пролистывания ленты новостей за чашечкой кофе вполне сойдет. При использовании темной темы углы обзора сохраняют реальный цвет картинки, а само изображение начинают «сереть» только при совсем неестественном угле обзора (вы же не занимаетесь ерундой и не смотрите на дисплей сбоку под 45 градусов?).
А вот посмотреть фильм на пляже в яркий солнечный день не выйдет, ведь пиковая яркость здесь всего лишь в границах 300 кд/м2. Девайсом получится пользоваться только в помещениях или не под прямыми источниками света. Цветопередача тоже так себе, поскольку картинке как будто не хватает насыщенности, а на тестах мы увидели значение покрытия палитры sRGB в районе 75% (как у бюджетных ноутбуков, чего по нынешеним меркам маловато). Зато тут идеальный оттенок белого цвета — цветовая температура близка к эталонным 6500K, читать с такого дисплея будет приятно. Ну, насколько может быть приятно читать с IPS в сравнении с экзотическим уже на сегодня E-Ink.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|300 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1270:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|75%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.23
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|6700К
Камера
Планшет оснащён всего двумя камерами: основной на 12 мегапикселей с отдельной светодиодной вспышкой и фронтальной на 5 мегапикселей. С первого взгляда цифры неплохие, но как камера показывает себя в деле?
Сделать высокохудожественные снимки на Digma Pro 18400F 4G точно не получится. Камера здесь установлена скорее «чтоб была» и позволяет сделать снимки ровно того уровня, на котором вы не перепутаете автобус с подводной лодкой, собаку с жирафом или чашку кофе с ведром.
Нет, прислать свой завтрак или коммунальную платёжку в семейный чат конечно получится, но не более того. Да и приложение камеры максимально утилитарно — одна кнопка спуска затвора, «уезжающие» за пределы дисплея иконки для смены режима съёмки, ограниченные настройки из разряда «можем ухудшить качество видео до 480р потому что система позволяет», да и до них ещё нужно сначала добраться по неудобному меню.
Как в итоге снимает девайс? Из-за того, что никаких AI-алгоритмов тут нет, то в помещениях с искусственным светом камере очень тяжело даются источники света и засвеченные участки кадра. Если снимок с чашкой кофе получился неплохо, то вот освещение в автобусе, лампы на потолке магазина или блики на ценниках превращаются просто в набор белых пикселей. И как-то серьезно это исправить, увы, не получится, а значит после каждого снимка вам нужно проверять, чтобы стоимость банки джема на полке была видна на фотокарточке.
Если вы снимаете на улице и не против света, то фотографии по меркам планшета получаются без излишеств, но и явно не полная жесть. Никаких чётких границ веток или текстуры дерева вы тут не увидите, но и сказать, что получилось совсем плохо я не могу.
А вот если вы стоите лицом к солнцу или даже к контрастным облакам, то плохи ваши дела. Система не вытягивает тёмные участки снимка и на выходе получается очень депрессивная фотография в духе Half-Life 2. Цвета на ней не соответствуют реальности, а вместо тени уже наступила ночь.
Ночью же фотографировать тоже можно, но на выходе у вас будут «те самые фотографии из 2013» с размытыми лампами освещения, повышенной зернистостью и ощущением уже безвозвратно ушедшей молодости. Если вы фанат рашн декаданса, то считайте, что у вас из коробки есть встроенный фильтр для съёмки обложек с иллюстрацией депрессивной русской хтони. Ну или если без шуток, то несколько снимков сделать конечно можно, но по меркам 2024 года это прям ниже среднего (особенно для планшета, который Дигма позиционирует как флагманский).
Снимки с селфи-камеры вас тоже не обрадуют. Тут всё ещё можно разобрать лицо, но никаких отдельных волосинок на бровях или эффекта боке. Изображения в светлое время суток получаются темными, а ночью на коже появляется неприятный красный оттенок.
Короче, 5-мегапиксельного фронтального объектива хватит максимум на то, чтобы напомнить родственникам о примерных чертах вашей внешности.
Видео получится снять тоже примерно для этих целей. Никакой стабилизации тут нет, картинке порой откровенно плохо даже в условиях достаточной освещённости, но рассмотреть старого деревенского бобика, от которого вы бегали летом во время каникул у бабушки десять лет назад, всё ещё можно. Давайте будем честны и скажем, что — у того же HONOR Pad X9 из нашего летнего обзора (который дороже всего на пару тысячи рублей) качество съёмки в разы лучше.
Производительность и автономность
За производительность в планшете отвечает уже хорошо известный по бюджетным смартфонам чип Unisoc Tiger T618, изготовленный по техпроцессу 12 наномикрон и «вмещающий» в себя 8 ядер (2х2.0 ГГц Cortex-A75, 4х1.8 ГГц Cortex-A55) и графику Mali-G52. В нашем «общем зачёте» (напомню, что мы сравниваем девайс со всеми ранее обозреваемыми устройствами) Digma Pro 18400F плетётся где-то ближе к концу, что и не удивительно, ведь в смартфонах его устанавливают в модели в ценовой категории от 8 до 12 тысяч рублей.
Что можно будет запустить из игрушек? Я вас не обрадую и сразу скажу, что требовательные 3д-игры вроде World of Tanks: Blitz или Standoff 2 пойдут только на минимальных настройках и максимум при 30 кадрах в секунду. Более серьезный и тяжеловесный Genshin Impact запустится вообще со скрипом и никакого удовольствия от игры вы получить не сможете. Четырехлетний процессор даёт о себе знать, да и сам бюджетный планшет не предназначен для игр вот совсем.
Время автономной работы не бьет рекордов, хотя могло бы быть и лучше: процессор не особо прожорливый, ёмкость аккумулятора не такая уж маленькая.
С другой стороны, вы с гордостью сможете говорить о том, что ваш планшет живет от батарейки почти столько же, сколько современный топовый раскладной смартфон от Tecno, хе-хе. Но как мне кажется, больше десяти часов для просмотра видео и чтения книг должно хватить для «домашнего планшета», используемого в роли электронной газеты к чашечке руссиано. Всё-таки планшет — это не смартфон (цитаты великих людей) и круглосуточно на связи вы будете не за счёт него, а за счёт другой трубки с SIM-картой в кармане.
Оболочка системы
Всё это дело управляется уже старым как для 2024 года Android 11 и фирменной оболочкой от Дигмой. Откровенно заявляю — сегодня она выглядит не иначе как «назад в прошлое», во времена Google Nexus-устройств и квадратного дизайна, да и по ощущениям это не одиннадцатое «ведро», а как будто седьмое.
НО! Это всё на не самом быстром железе практически никогда не притормаживает и, уж тем более, не зависает, а планшет не тратит ресурсы на отрисовку бесконечных анимаций и различных финтифлюшек, что зачастую встречается на более новых планшетах. В общем, это как установить SSD и Windows 8.1 на старый двухъядерный ноутбук. Глаза боятся — руки делают, система — летает.
Вспомните свою молдость по одному скриншоту!
И если сначала я разочаровался из-за того, что мне подсунули древний, голый и некрасивый Андроид (особенно после смартфонного Android Go), то позже я нашел кастомные функции. Например, вы можете завести несколько профилей для различных членов семьи и натурально его использовать как общий домашний планшет.
Дети любят мультики и игры? Выведите им на рабочий стол Ютуб, детские сайты и приложения. Старший сын пришел с учёбы и нужно делать домашку? Всего лишь переключите профиль и набор лекций по тригонометрии у вас на дисплее. И всё это без длительных перезагрузок или ввода паролей для Гугл-аккаунта. В общем, функция прямо очень понравилась, её много где не хватает в таком исполнении.
А вот ущербное приложение камеры меня, наоборот, огорчило. Настолько минималистичную (со знаком минус), не интуитивную и неудобную камеру я давно не встречал.
Чтобы поменять режим съёмки на видео надо свайпнуть слева, открыть галерею — справа. Хотите переключиться между камерами? Нет, свайп не работает, клацайте на мелкие три точки в углу экрана и ищите непонятную иконку планшета с маленькой картинкой внутри. В общем это жуть, желание пользоваться камерой пропадает совсем.
Конкуренты
И если вы дочитали до этого момента с мыслями «Да и зачем такой планшет нужен?», то не спешите расстраиваться и закрывать вкладку. Да, у Digma Pro 18400F хватает минусов, но не упомянуть ещё раз главные преимущества в виде 256 ГБ памяти и поддержки 4G прямо из коробки невозможно. Что вообще за примерно такие же деньги сейчас можно купить в российских магазинах?
HONOR Pad X9
Например, уже неоднократно упомянутый мною HONOR Pad X9, который вышел не так давно, а по внешнему дизайну и оболочке по моим субъективным оценкам выдался лучше. Да, максимальная скорость его зарядки не 10 Вт, а экран обновляется с частотой в 120 Гц (хотя разрешение и плотность пикселей примерно одинаковы), при этом самая дешевая версия из всех оснащена позорными на сегодняшний день 64 гигабайтами памяти и не имеет поддержку мобильной связи. «Автономный» вариант планшета без раздачи интернета с собственного телефона и возможностью читать новости в поезде благодаря наличию LTE, правда всего со 128 ГБ памяти на борту обойдётся вам в районе 22 тысяч рублей.
А вот при большом везении и акциями от маркетплейсов вы сможете купить версию Wi-Fi + 128 ГБ памяти почти на пять тысяч дешевле.
Сильно ли лучше ловить выгодные условия и покупать за такие же деньги планшет, который вдали от дома превращается в тыкву? А если вы, например, дальнобойщик и у вас постоянно есть шнур для зарядки, то будет ли реальной проблемой медленная зарядка при просмотре сериалов у Дигмы? Ну не знаю, навряд ли.
Doogee T20
А что если вдруг вам скидки ловить не хочется, интернет нужен, объёма памяти в 64 или 128 ГБ маловато, а Дигма не нравится по дизайну или интерфейсам? Есть ли что-то похожее за те же деньги? Да, это Doogee T20.
Внутри у Т20 более новый, но по факту примерно такой же по мощности процессор Unisoc Tiger T616. Есть поддержка 4G LTE и «полноценный» объём памяти в 256 гигабайт.
В комплекте с планшетом поставляется стилус (но никакой это не SPen или Apple Pencil, конечно), а разрешение камер чуть выше — 16+8 МП у Doogee против 13+5 МП у Дигмы, правда качество снимков будет одинаковым. Купить его можно ну буквально по такой же цене, что и Digma Pro 18400F — восемнадцать с половиной тысяч наших деревянных рублей. С той разницей, что Digma, как один из дочерних брендов Merlion (владельцы Ситилинка, например) будет с чуть более надёжной гарантией, чем покупка в серой рознице у какого-нибудь ИП с Яндекс Маркета.
И хоть Doogee T20 работает на более свежем Android 12, это ни в коем случае не избавит вас от ощущения «уставшей» системы. Во-первых, потому что Гугл давно уже забил на полноценное обновление планшетных версий операционной системы. А во-вторых удобные интерфейсы в девайсах от Samsung или HONOR — это заслуга только программистов и инженеров этих брендов.
Вот, в отзывах вполне наглядно пересказывают мои утверждения и выходит, что мои жалобы на страшную и неудобную оболочку у Дигмы могут так же и переноситься на любого другого небольшого китайского производителя.
Выводы
Я думал, намного хуже будет это всё. В сухом остатке Digma Pro 18400F оказался обычным базовым планшетом для выполнения тривиальных задач вроде просмотра ленты новостей, залипания на Ютубе или общения в семейном чате. Есть интересные функции вроде разделения рабочих столов на разных пользователей и минималистичность (=лёгкость) самой системы, которая в свою очередь соотносится с представлениями об Андроиде семилетней давности.
Да, автономность на четвёрку, камеры на тройку с минусом, время зарядки — на двойку по пятибалльной шкале. Дисплей — на четыре... может тоже с минусом, а может и нет, зависит от того, любите ли вы насыщенные цвета (тут они не насыщенные). Звук неплохой, скорость работы нормальная, памяти огромное количество и к 256 ГБ вы можете добавить ещё как минимум 128 ГБ. А скорей всего и 256 ГБ тоже.
Это не значит, что всем, кто как вахтёр сидит на Ozon Global и AliExpress, мониторя скидки на Xiaomi и Lenovo, стоит вместо этих моделей покупать Digma Pro.
Но если вам лень связываться с китайскими продавцами или вдруг приспичило купить какой-то планшет здесь и сейчас, в ближайшем Ситилинке, это вполне вменяемый вариант, у которого даже есть плюсы в сравнении с бюджетными планшетами китайских брендов.