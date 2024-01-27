Недорогой планшет с большим экраном и 8/256 ГБ памяти

Посмотрим, какие девайсы сейчас вообще продаются в сетевых магазинах в формате «пришёл и купил» без всяких свистоплясок с AliExpress/Ozon Global и двухнедельным ожиданием посылки из Китая.

Сегодня на нашем обзоре старший (по меркам Digma) 10-дюймовый планшет с поддержкой 4G и 256 гигабайтами памяти из коробки — Digma Pro 18400F.

Digma Pro 18400F 4G Операционная система Android 11 Экран IPS 10.4", 2000x1200, 60 Гц Процессор Unisoc Tiger T618, 12 нм, 8 ядер (2х2.0 ГГц Cortex-A75, 4х1.8 ГГц Cortex-A55) Графика Mali-G52 MP2 Оперативная память 8 ГБ Накопитель 256 ГБ (слот microSD) Связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 4G Камеры Основная: 13 Мп, поддержка записи видео в 1080р, вспышка Фронтальная: 5 Мп, поддержка записи видео в 720p Аккумулятор 6000 мАч, зарядка мощностью в 10 Вт Размеры 246 х 157 х 7,5 мм Вес 460 грамм Цена 18 000 рублей

Внешний вид

Формфактор для планшетов классический — прямоугольное устройство с одинаковыми рамками по краям без кнопок и датчиков. Под стеклом на одной из граней установлена небольшая фронтальная камера на 5 мегапикселей. А вот что касается корпуса, то дела уже обстоят поинтересней: задняя крышка выполнена из металла, но примерно 1/4 от всей её площади отведено пластиковой вставке, под которой спрятались датчики и антенны мобильной связи. Да, может быть Digma Pro 18400F и не самый стильный планшет, но он не пытается казаться дороже и не косит под дорогих конкурентов с ценником под 100 тысяч рублей.

Но вот сборка... дешёвенькая: посмотрите на фотографии ниже, как криво установлена клавиша разблокировки. В обычной жизни вы никогда этого не заметите, но если любите разглядывать и крутить-вертеть планшет в руках, то глаз периодически будет цепляться за это. Вроде бы и мелочь, вроде бы и пoфигу, но это те мелочи, которые в дешёвых планшетах Xiaomi не встречаются, например.