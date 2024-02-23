Очень быстрый ноутбук для работы с мощным Wi-Fi и хорошей автономностью

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8

Например, Lenovo за чуть меньшие деньги (53 тысячи рублей на Я.Маркете) предлагает IdeaPad Slim 3 Gen 8.

Я ещё понимаю, за что люди покупают Асусы Vivobook, которые тысячами экземпляров везут в Россию из других стран Евразийского союза — ноуты пластмассовые, но мощные, долго работают от аккумулятора, с хорошим экраном, цена адекватная, пластик куда ни шло по качеству. Клавиатура, тачпад и звук так себе, но всё остальное на уровне.

Я понимаю тех, кто берёт маломощные, но качественные по корпусу, звуку, вайфаю Huawei MateBook D 15. Одобряю тех, кто покупает маркие, скользкие и угрюмые по корпусу (хоть и иногда металлические, но в основном пластиковые), но мощнейшие по своей цене MSI Modern 15. Вполне осознаю логику тех, кто покупает Maibenben M и P-серий с не очень ярким и не эталонным по цветопередаче экраном, зато низкой ценой, мощным процессором и возможность расширять оперативную память и SSD до бесконечности.

Но вот тех, кто до сих пор идёт на поклон к Lenovo, которые яростно противятся параллельному импорту, не понимаю. Дело не в политике, а в том, что ноуты Lenovo действительно тащат через границу против согласия китайцев из штаб-квартиры компании, а не с молчаливого согласия, как у остальных. Поэтому ноутбуки дорогие и своих денег не стоят.

Вот есть IdeaPad Slim 3 Gen 8. Казалось бы, в этом Леново по сходной цене установлен мощный игровой процессор Core i5-12450H. Да? Нет! Он всего лишь на 2% быстрее, чем Ryzen 7 5800U из Tecno Megabook T1.

При этом корпус — паршивейший по качеству пластик, как на коробочках с ежевикой и клубникой в супермаркетах. То есть скользкий, прогибается под руками и в области клавиатуры, и на крышке, когда вы закрываете ноутбук.

Петли тугие, одной рукой крышку не откроешь — основание подпрыгивает вслед за ней. Разъёмов USB при 16" диагонали даже меньше (!), чем у 15.6" конкурента от Tecno.

Дисплей лучше по яркости, но немного хуже по контрастности и совсем паршивый по цветопередаче (50% sRGB). Причём это никак не перенастроить, просто матрица дешёвая BOE0B76 и нормальные цвета, а не тусклые и грязноватые, из неё не выжать.

Главное разочарование — вроде бы, если уж пластмассовый дешёвый корпус, то может там можно всё апгрейдить, от оперативной памяти до какого-то количества SSD? Можно, но никакой компенсации широтой апгрейда за дешевизну корпуса (как у Asus Vivobook, где съёмная пригодная для модернизации оперативка и по два слота SSD иногда) тут нет. ОЗУ распаяна, слот M.2 один-единственный. Ну, в общем, как и у Tecno, у которого корпус металлический, а не пластиковый, при этом легче и тоньше.

Нужно быть сектантом, чтобы такое покупать. Даже сектанты Apple могут предъявить, что у них MacBook'и на ARM-процессорах зато работают очень долго. Или что у них какие-нибудь там mini-LED дисплеи (как OLED, только лучше). А тут... не советую.

Asus VivoBook 15 X1502ZA