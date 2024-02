Очень быстрый ноутбук для работы с мощным Wi-Fi и хорошей автономностью

В общем, Assassin's Creed Mirage, EA Sports WRC, Call of Duty MW 3 2023, Starfield, Baldurs Gate 3, Diablo 3, The Last of Us, Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Dead Space 2023, ремастер Ведьмака 3, NFS Unbound и Cyberpunk 2077 не потянет.

А вот Counter-Strike 2, Far Cry 6, FIFA 22, Resident Evil Village, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, Fortnite, Dota 2, GTA 5, Forza Horizon 5 погонять сможете, если в некоторых из этих игр выкрутите разрешение в 1280x720, а графику на минимальную детализацию.

Короче, это ни разу не игровой ноутбук, поэтому и так сойдёт, просто отдавайте себе отчёт, что «хоть какой-то игровой» компьютер начинается по меньшей мере с RTX 3050 и это добро стоит 82-85 тысяч рублей сейчас при гораздо более толстом и тяжёлом корпусе. А Megabook T1 сделан для того, чтобы быть в меру тонким-лёгким, быстро перемещаться в интернете, текстах, таблицах, фильмах-музыке и при этом не очень быстро разряжаться.