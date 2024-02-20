Выносливый ноутбук с большим экраном и без переплаты за шильдик

А вот если внешний вид устройства для вас крайне важен, то можно присмотреться к уже знакомому многим Honor MagicBook 15 2021. Во-первых, он полностью алюминиевый, выглядит дорого-богато и ощущается ещё более «монолитным» в сравнении с Y3 MAX. Во-вторых, рамки вокруг дисплея ещё меньше, поскольку веб-камера спрятана в клавиатуре. Но я такие решения не очень люблю, потому что при таком ракурсе обязательно будут видны все мои три подбородка.

Внутри у MagicBook 15 установлен трёхлетний Ryzen 5 5500U, процессор не первой свежести (это переименованный Ryzen 5 4500U) и немного прожорливый, но быстрый (+20% к производительностью в сравнении с Core i5 12-го поколения у Infinix). Объем оперативной памяти и хранилища аналогичен, тут все на равных. А что по минусам? Вот список самых очевидных, смотрите сами:

отсутствует блок Num-клавиш

нет подсветки клавиатуры

Type-C разъём не поддерживает вывод изображения через Display Port

меньшее число разъёмов

Да и стоит он на десять тысяч дороже, при этом при заказе модели без предустановленного Windows 11 придётся немного запариться и решить забавную задачку на логику. Почему-то в Windows 11 до сих пор нет встроенных драйверов Wi-Fi для этого поколения процессоров AMD. То есть вам придётся скачать Snappy Driver Installer с драйверпаками заранее, либо скачать драйверы с сайта Asus, потому что с самого ноутбука вы попасть в интернет для их скачивания никак не сможете. Осилит ли это пользователь, который покупает ноут для соцсетей и Ютуба? Сильно сомневаюсь.

Выводы

В общем, ноутбук у Инфиникса получился... ровный. Не как «ровные пацанчики» из этих ваших Слов Пацана, а в том плане, что хорошист везде — восторгов не вызывает, но и не разочаровывает нигде.

Да, он пластиковый, но пластик здесь внешне красивый, не маркий и не дешманский. Дисплей — что-то среднее по цветопередаче между Maibenben M-серии (в которых матрицы более дешёвые, более тусклые и с кривой цветопередачей) и OLED-дисплеями Asus (образцовыми по яркости и цветопередаче). Среди IPS он тоже не эталонный, но за эти деньги практически такой же, как у конкурентов. Может даже немного ярче большинства ноутбуков по аналогичной цене.

При этом долго работает от аккумулятора, в клавиатуре есть NumPad, по процессору это самый быстрый 16" ноут за свои деньги (а вот 15.6" в этом бюджете бывают и быстрее). И много разъёмов — они тут вообще всех видов есть, чтобы вам не пришлось тратиться на переходники.

Я с вами согласен, что по такой цене можно «намутить» на Ozon с доставкой из-за рубежа какой-нибудь Asus Vivobook 16 с игровым процессором Core i5-12500H, а можно и Lenovo IdeaPad Slim 3 за 48 тысяч взять с Core i5-13420H и 8 ГБ ОЗУ. А потом как докупить ещё 8 ГБ, влепить в слот, и заживёшь (экран, правда, будет шлак, зато быстро и дёшево!). Но если отбросить в сторону ушлые схемки и просто посмотреть на то, что продают в DNS, Ситилинке или где вы там ещё у сетевиков берёте ноутбуки... то всё ок, Инфиниксобук своих денег стоит.

Ну и конечно же самое главное преимущество последних двух лет — «белые» продажи в России и официальная гарантия 1 год. Если вдруг с ноутбуком будет что-то не так, то на сайте проивзодителя вас не встретит заглушка «Мы приостановили работу наших сервисов на территории Вашей страны и бла-бла-бла», а вы не будете бодаться с китайцем в чате Ozon Global и умолять его забрать ноутбук обратно и отремонтировать (деньги-то вам спустя 14 дней уже точно никто не вернёт).