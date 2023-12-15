Красные небеса над Россией: что это было?
4–5 ноября жители многих российских регионов видели в небе поразительное красное северное сияние. Что это было? Неужели магнитное поле земли настолько сильно ослабло, и теперь мы обречены? Ведь северные сияния бывают как правило на севере, почему же их было видно так глубоко на юге? Или не всё так однозначно? Хотите узнать всю правду — читайте нашу новую статью!
ferra.ru
Не будем излишне долго держать интригу, во всем виноваты, на самом деле, Солнце, геомагнитная буря и чистое небо. Но ведь северные сияния обычно на севере?
Северные (или полярные) сияния всегда поражали человека своей красотой. Обычно их можно наблюдать на севере или на юге. Они, в общем-то так и называются: aurora borealis — северное и aurora australis — южное.
Но ключевой момент здесь в том, что это явление видно в районе полюсов. А вот недавно сияние было видно аж в Крыму и Турции! Да ещё и красного цвета (все же привыкли к сине-зелёным). Так в чём же дело?
Для начала давайте разберёмся, почему вообще случаются полярные сияния.
Как оно образуется?
Тут всё, в общем-то, просто. солнечный ветер летит к Земле, взаимодействует с её магнитным полем. Затем заряженные частицы сталкиваются с атомами и молекулами в верхних слоях атмосферы.
Атомы от такого обстрела возбуждаются, а электроны переходят на более высокие уровни. А когда всё успокаивается, и электроны возвращаются обратно, то высвобождается энергия в виде света. Вот вам и сияние.
А линии магнитного поля влияют на то, как аврора будет выглядеть — всякие там завитки, полоски и прочее.
От чего зависит цвет?
Самые распространённые сияния на Земле — зелёные и синие. Они возникают при взаимодействии частиц с атомами кислорода на высоте около 100 километров.
Красный цвет получается тогда, когда сияние образуется на больших высотах — 200-300 км.
Помимо этого существуют сияния фиолетовые и даже розовые — в этом случае частицы взаимодействуют с атомами азота.
Кстати, полярные сияния бывают не только на Земле. На Юпитере, например, они получаются от взаимодействия с водородом (и вообще, у планет-гигантов магнитное поле намного сильнее земного).
Даже у Венеры, у которой нет магнитного поля, есть свои сияния. Они видны в виде в виде светлых и диффузных пятен различной формы.
Почему оно вообще было так глубоко на юге?
Ну вот, теперь становится понятно, почему сияние на юге России было красного цвета — люди видели его верхушку. Красный оттенок сияния связан не с проникновением частиц в глубокие слои атмосферы, а наоборот.
Из-за того, что красный цвет находится выше по атмосфере по сравнению с зелёным, он виден на больших расстояниях, особенно в южных регионах.
Но люди, как известно, просто обожают всякие ужасающие гипотезы и конспирологию, поэтому в сети многие говорили, что истинная причина заключается в том, что магнитное поле у Земли ослабло настолько, что аж сияния теперь на югах будут.
На самом деле, с магнитным полем у нас всё в порядке (по крайней мере, пока).
Вообще магнитное поле величина не постоянная, иногда оно ослабевает, а иногда усиливается, и это нормально. Эти изменения отражаются в дипольном моменте.
Причин тому множество, в том числе и геодинамические процессы внутри Земли, такие как конвекция в ядре и перемещение магмы.
А чтобы отследить такие изменения, учёные исследуют породы, которые содержат в себе следы магнитных полей Земли в прошлом.
Так вот, по различным анализам за последние тысячи лет отклонения в напряжённости нашего магнитного поля находятся в пределах 5-8%.
Так что магнитное поле тут совершено ни при чём. Виной всему — Солнце.
Сейчас вообще мы потихоньку приближаемся к пику его активности — он ожидается в районе 2025 года. И недавнее красное южное сияние было вызвано мощной магнитной бурей.
А магнитную бурю, в свою очередь, вызвал отрыв протуберанца 3 ноября 2023 года. Вообще, ожидалось, что последствия от этого будут слабее, но вышло как вышло.
Прогноз был на шестое число, и магнитная буря должна была достигнуть уровня G2 максимум. Но неожиданно, пока необъяснимо почему, скорость движения заряженных частиц с 350 км/с ускорилась до 500 км/с. Все это привело к опережению событий почти на сутки, и мы были поставлены в такой ситуации в тупик. Ожидалось немного позже и послабее
Для оценки мощности бурь используется несколько индексов.
K-индекс — это отклонение магнитного поля Земли от нормы за три часа. Всего есть значения от 0 до 9 для каждого трёхчасового периода по всемирному времени.
G-индекс представляет собой пятибалльную шкалу силы геомагнитных бурь и был ввёден Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Этот индекс оценивает интенсивность геомагнитных штормов по их воздействию на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее. Шкала G-индекса включает уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури). G-индекс соотносится с Kp минус 4.
Кто-то считает, что причиной подобной мощности послужило то, что корональных выбросов было два, а не один. Поэтому второй и смог спокойно долететь до Земли без особых помех.
Из-за такой вот сильной бури магнитные линии сдвигаются ближе к экватору, потому и сияния можно увидеть на юге. И никаких теорий заговора и испытаний секретного оружия.
Но событие и правда редкое — в Крыму, например, подобное было лет 30 назад.
Чем опасны полярные сияния?
Так есть ли от всего этого какая-то угроза? Ну, от самих сияний, конечно, нет — это всего лишь видимое отображение электромагнитной бури.
А вот сам бури вполне способны причинить вред. Особенно, если это будет целый шторм.
В этом случае под удар могут оказаться различные электрические приборы. От изменения магнитного поля Земли могут меняться токи в проводах, а это может привести к перегрузке и отказу оборудования. Сами понимаете, чем это грозит.
Даже пилоты и аэрокосмические системы могут столкнуться с проблемами из-за геомагнитных штормов. Ионосферные изменения, которые вызваны такими вот штормами, могут влиять на радиосвязь и навигацию.
Простыми словами, то что не экранировано от воздействия электромагнитных импульсов — накроется медным тазом..
Ещё и метеозависимым людям остаётся лишь пособолезновать, и посоветовать избегать стрессов и перенапряжений.
Подобный шторм на Земле, кстати, уже бывал в 1859 году. Тогда по всему миру вырубило телеграф, а северные сияния видно было даже над Карибами.
Ещё говорят, что над Скалистыми горами они были настолько яркими, что свечение даже разбудило золотоискателей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.
Впрочем, такие штормы бывают крайне редко, где-то раз в 500 лет.
Где посмотреть северное сияние в России?
Итак, теперь понятно, что такие события довольно редки, и увидеть северное сияние южанам — большая удача.
Но, спасибо географии и истории, у нас в России полно мест, где можно «поймать аврору».
Лучшие места для этого — северные (внезапно) районы — Мурманск, Архангельск, Хибины, Таймыр, республика Коми, а также отдалённые места в Сибири.
Лучше всего наблюдать их зимой, ведь тогда ночи длинные и тёмные. В любом случае стоит приготовиться к бессонным ночам. Поспать можно будет в облачную погоду — тогда вы всё равно ничего не увидите.
Кстати, научное исследование показало, что северные сияния могут издавать характерный шум, который, правда, слышен только в очень тихих местах.
Конечно, городской засвет также может всё испортить, поэтому лучше уезжать подальше от цивилизации. При этом не стоит забывать о тёплой одежде, термосе с горячим чаем, а если вы едете на авто, то и закинуть канистру бензина будет совсем не лишним.
Полезно будет взять дрова и средство для розжига, чтобы развести костёр и согреться у него, попить чайку. Ну и сам по себе костёр — это весьма романтично и лампово.