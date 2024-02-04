Лазеры — единственный ответ дронам

Что такое лазер

Обычно приходится в наших материалах о сложном оружии, что то показать и подробно описать, а тут вы все прекрасно понимаете, что это такое… по крайней мере внешне. Я тоже тот ещё физик, но без объяснения природы лазера обойтись не получится.

Итак, лазер это явление вынужденного излучения. Среди элементарных частиц есть такое явление (фундаментальная частица) как фотон, эта частица не имеет массы и размера, а существует только в движении со скоростью света. Фотонами, если просто, создаётся видимый нами мир, мы поглощаем разные формы их излучения. Но это спонтанные излучения.

А бывают вынужденные, это и есть лазер. В таком излучении атом, излучает фотон под воздействием другого фотона, усиливая свет в одном направлении. Строение лазера имеет три основных элемента:

система накачки – источник питания

активная среда – процесс перехода энергии из источника питания в собственно лазер

оптический резонатор – повышает мощность и стабилизирует интенсивность излучения

Это примитивно, даже не на пальцах, но этого в нашем материале хватит.

Лазер в военном деле

Вы удивитесь, но лазерный пистолет таки был в своё время разработан, в СССР в 1984 году. Он полагался для непредвиденных ситуаций в космосе и им планировали вооружать космонавтов – обычный пистолет в невесомости мало полезен. Таким оружием можно было повредить оптические датчики или временно повредить зрение противнику. Однако штука была дорогая, а практический толк сомнителен.

Широко лазеры в военном деле применялись как целеуказатели (ЛЦ или ЛЦУ). Это не только пресловутая красная точка на лбу противника перед фатальным выстрелом, но и наведение бомб и ракет.

Тактический лазер

Лазерный прицел – как правило, относится к пресловутому «тактическому обвесу». В отличии от обычных и оптических прицелов, лазерный позволяет достоверно убедится, что объект в зоне поражения. Это аспекты ближнего боя, когда требуется высокая скорость моторно-зрительной координации, часто стрельба из неустойчивых положений или нужна быстрая реакция на ситуацию.